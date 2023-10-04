15 жизней за одно фото: пленный украинский диверсант начал давать показания

Украинские диверсанты, пытавшиеся в ночь на 4 октября высадиться в Крыму, всего лишь собирались сделать селфи. Об этом сообщил выживший боевика, взятый в плен российскими военнослужащими.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России уничтожили десантную группу ВСУ, направлявшуюся к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и нескольких скутерах. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты.

Из 16 человек выжил один. Ему оказали медицинскую помощь, он уже дал первые показания.

По его словам, один катер и 5 скутеров стартовали из поселка Вилково Одесской области; целью ночной вылазки была фотография на крымском берегу на фоне украинского флага. Зачем для селфи нужны были осколочные гранаты, он пока не пояснил.

Кстати, одновременно с видео допроса пленного диверсанта, обнародованного ФСБ, ГУР Украины опубликовала свою версию ночных событий ролик опубликовала и украинская сторона: вылазка, якобы, была успешной. Однако на видео мест о действия опознать невозможно. Зато видно, что катера два. А по данным и Минобороны РФ, и задержанного диверсанта катер был один. Да и флаг, с которым диверсионная группа двигалась сегодня ночью к Крыму, существенно отличается от того, что на видео ГУР.

Симферополь, Мирослава Мельник

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