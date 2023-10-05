Экс-глава администрации Белогорска пытался добиться отмены приговора

Экс-глава администрации Белогорска Игорь Ипатко, признанный виновным во взяточничестве, пытался добиться отмены приговора.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году действующий на тот момент мэр получил от предпринимателя через посредника частями взятки в размере 1 млн и 1,5 млн рублей за гарантированное заключение договора аренды земельного участка и оказание содействия в выдаче градостроительного плана конкретного участка общей площадью более 4,6 тыс квадратных метров по улице Бирлик Белогорска, находящегося в пользовании у этого коммерсанта, а также в решении всех возникающих вопросов при использовании указанной земли.

В ноябре 2021 года, после получения от предпринимателя очередного транша, посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия выяснился еще ряд дополнительных фактов.

В мае текущего года суд признал Ипатко виновным в получении взяток через посредника в крупном и особо крупном размерах, превышении должностных полномочий и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 5 млн рублей.

Защита обжаловала вердикт в Верховном суде РК. Но там сочли, что приговор первый инстанции адекватен, и оставили апелляционную жалобу без удовлетворения.

Симферополь, Олег Яковенко

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