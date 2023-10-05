На Украине решили отказаться от инвалидности и изменить схему индексации пенсий

На Украине собираются отказаться от инвалидности и изменить схему перерасчета пенсий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в стране, только по официальным данным, насчитывается около 3 млн инвалидов. Причем в 2022 темпы инвалидизации выросли в 3 раза – за год этот статус получили более 45 тысяч человек.

Поскольку денег в бюджете на социальную сферу нет – расходы компенсируются исключительно за счет западной помощи, которая начинает сокращаться, украинские власти решили существенно сократить список категорий населения, получающих социальные выплаты и кардинально изменить подходы к проблемам инвалидизации и индексации пенсий.

«У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться2, – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В ближайшее время будет презентован законопроект, изменяющий методологию установления инвалидности: теперь это будет называться «оценка потери функциональности». По словам министра, человек с серьезной травмой будет попадать на реабилитацию, а оттуда его направят в соответствующие сферы, где специалисты будут думать, как вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни.

На эту схему планируют перейти с 2025 года.

Кроме того, на Украине собираются изменить формулу для индексации пенсий.

До сих пор выплаты пенсионерам пересчитывали раз в год по формуле – 50% инфляции плюс 50% роста средней зарплаты за последние три года. Сейчас предлагается вместо инфляции и зарплатной динамики ориентироваться на баллы, которые начислят каждому пенсионеру – в зависимости от соотношения зарплаты, которую человек получал до выхода на пенсию, к средней зарплате по стране тех лет.

Киев, Платон Ефимчук

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