Украина получила более $30 млрд помощи от Запада в 2023 году

Украина получила от западных союзников 32,6 млрд долларов помощи с начала года, заявила замминистра экономики страны Надежда Бигун.

Общий объем финансирования с февраля 2022 года составил порядка 65 млрд. По словам Бигун, все полученные от союзников деньги пошли на социальные выплаты и восстановление страны, передает агентство «Прайм».

При этом министр социальной политики Оксана Жолнович предупредила, что власти глобально пересмотрят систему социальных выплат с целью сократить их объем. Некоторые категории украинцев лишатся права на помощь от государства.

«Я не хочу сказать, что выплаты у всех заберут, или что всех лишат. Но каждая выплата должна быть оценена на адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилась, то она должна быть переформатирована во что-то другое», – сказала Жолнович в интервью «Интерфакс-Украина».

Планируется оставить лишь несколько выплат, например, гражданам, потерявшим жилье, вынужденно безработным, бедным. У каждой будет срок окончания, они не будут постоянными.

«Мы должны сразу людей не обманывать, а четко говорить, что в твоем случае есть год, чтобы стать на ноги», – добавила министр.

Бюджет Украины в 2023 году был дефицитным, а проект бюджета на 2024 год составлен с рекордными расходами. Киев планирует получить от США 12-14 млрд долларов в 2024 году для покрытия бюджетного дефицита.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»