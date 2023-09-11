Киев надеется на поступление $14 млрд в бюджет 2024 года от Вашингтона

Власти Украины надеются, что США профинансируют их бюджет в размере 12-14 млрд долларов в 2024 году, признал украинский министр финансов Сергей Марченко.

В текущем году бюджет Украины получил из внешних источников 42 млрд долларов. Большая часть этих средств – 35 млрд – пошла на покрытие дефицита, остаток потратили на выплату долгов и наращивание резервов. Киев надеется, что в 2024 году внешнее финансирование продолжится.

«В 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года. Не меньше, чем в этом году: где-то от 12 до 14 млрд долларов. Это то, что мы разрабатываем», – цитирует министра РИА Новости.

Марченко надеется на скорейшее принятие промежуточного бюджета США. Из него Украина может получить 3,3 млрд долларов еще до конца года на покрытие дефицита.

В России вновь отметили, что экономика Украины не может существовать без западных вливаний. Дефицит бюджета страны в августе 2023 года вырос до 130,7 млрд грн без грантовой помощи из США. Каждый месяц Киев получает по этой статье около 45 млрд грн.

Киев, Наталья Рязанова

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