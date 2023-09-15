Украина подготовила бюджет на 2024 год с рекордными расходами

Правительство Украины готовится утвердить бюджет на 2024 год с рекордной расходной частью, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается, что проект бюджета днем 15 сентября пройдет процедуру одобрения в кабмине.

«Сегодня правительство утвердит бюджет на следующий год. Это будет бюджет с наибольшими расходами в истории Украины», – написал депутат в своем блоге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 2024 год запланированы расходы на оборону и безопасность около 1600 млрд гривен или 43 млрд долларов. Министр обороны Украины Рустем Умеров запросил на военные расхода на 2024 год 81 млн долларов.

В апреле 2023 года украинский Минфин признал ежемесячный дефицит государственного бюджета в пять миллиардов долларов. Две трети доходной части бюджета Украины составили иностранные займы и гранты.

Киев, Наталья Рязанова

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