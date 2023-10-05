В Крыму анонсировали новое подорожание проезда в общественном транспорте

В Крыму анонсировали новое повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Правда, до конца 2023 года обещают вопрос не поднимать, но заявляют, что подорожание неизбежно.

Как уже сообщал «Новый День», в последний раз тарифы на проезд повысились 1 февраля: в Бахчисарае, Саки, Судаке и Черноморском одна поездка в общественном транспорте при расчете банковской картой сегодня стоит 22 рубля, за наличный расчет – 27 рублей. В остальных городах Крыма – 25 и 30 рублей соответственно.

«Повышение стоимости проезда в общественном транспорте неизбежно в силу объективных причин: роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы и автомобильные запчасти», – цитирует РИА Новости Крым председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука. Он заявил, что до окончания текущего года данный вопрос поставлен «на стоп», и обсуждение начнется «не ранее начала следующего года».

Форманчук заявляет, что «повышение будет минимальное – не более пяти рублей за поездку». Исходя из сегодняшних тарифов, это около 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

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