В Крыму выставляют на торги еще 35 объектов недвижимости, ранее принадлежавших украинским олигархам и другим недружественным гражданам недружественных стран. Продать их собираются весьма недорого.

«Депутаты Государственного Совета Республики Крым согласовали отчуждение путем продажи на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечне – 35 объектов недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, четыре – в Ялте, десять – в Симферополе, семь – в пгт Черноморское – рассказал спикер Госсовета Владимир Константинов. – По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей».

Иными словами, каждый объект продадут в среднем за 3 – 4 млн рублей, что по крымским меркам дешево.

Как уже сообщал «Новый День», к концу сентября было проведено восемь открытых аукционов по продаже жилого фонда и коммерческая недвижимости. По их итогам были заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей.

Тогда же сообщалось, что на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений – планируется получить порядка 27 млн рублей. И еще 100 около национализированных домов, квартир, санаториев, торговых и коммерческих помещений предполагается продать не менее чем за 800 млн рублей.

Поэтому не совсем понятно, о какой недвижимости Сейчас говорит Константинов и почему она стоит так дешево.

Симферополь, Лиана Макоба

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