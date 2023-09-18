В Крыму начали продавать имущество украинских олигархов

В Крыму начали продавать национализированное имущество украинских олигархов.

Как уже сообщал «Новый День», с ноября 2022 года в республике национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц. В перечень перевода в республиканскую собственность вошли производственные, торговые и иные объекты, включая квартиру семьи действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Власти Крыма заявляли, что рассчитывают получить от продажи национализированного имущества только в текущем году около 2 млрд.

На сегодняшний день проведено восемь открытых аукционов. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей.

Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей.

Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это – жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. Предполагается получить не менее 800 млн рублей.

Что касается конкретно квартиры Зеленского, то появилось очередное предложение – седлать из этого помещения музей борьбы с нацизмом.

Симферополь, Олег Яковенко

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