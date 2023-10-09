Украина возбудила около 6 тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с Россией и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом. Об этом сегодня заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН.

«УВКПЧ обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных и даже осужденных лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом», – цитирует Ал-Нашиф РИА Новости.

Ранее УВКПЧ ООН уже отмечала, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были на Украине заключены под стражу за «сотрудничество с врагом».

При этом на Украине считают героями участниками подразделений, в годы Великой Отечественной войны сотрудничавших с нацисткой Германией.

Киев, Платон Ефимчук

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