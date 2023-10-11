Квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу

Квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии выставили на продажу. Об это сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже в форме открытого аукциона размещено на официальном портале «ГИС Торги».

Начальная цена квартиры общей площадью 119,5 квадратных метров с видом на море, Ливадийский дворец и горы установлена на уровне 24 млн 642 тыс 490 рублей, или 206 тыс 213 рублей 30 копеек за один «квадрат». Это продажная цена жилья нижнего сегмента класса «комфорт».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, торги назначены на 30 октября.

Ялта, Мирослава Мельник

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