Итоги турсезона: загрузка столичных отелей существенно выросла, черноморских – сократилась

Загрузка российских отелей по итогам 8 месяцев текущего года выросла на 16%. Туристов посчитал «Коммерсант», основываясь на данных Росстата.

В целом по России в коллективных средствах размещения в январе – августе остановились 53,14 млн человек, что на 16% больше, чем год назад. Общие доходы таких объектов за этот же период выросли более чем на 6% – до 560,14 млрд руб.

Позитивная динамика отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, отрицательная – на черноморских курортах.

Так, в отелях Москвы количество гостей выросло на 11%. Средняя загрузка объектов за восемь месяцев составила 69,9% (рост 14,6 процентного пункта) тариф вырос на 15,6% – до 6 тыс рублей за ночь, а доходность на номер стала больше на 32,6% (до 4,2 тыс рублей в сутки). Отмечается, что ощутимый прирост загрузки демонстрировали пятизвездные отели.

В гостиницах Санкт-Петербурга число клиентов увеличилось на 23%. Средний уровень загрузки объектов в городе составил 65,7%. Тарифы, по оценке экспертов, выросли на 26% – до 6,8 тыс рублей в сутки.

Значительное увеличение показателей в столицах объясняют тем, что сегмент деловых мероприятий почти восстановился до допандемийных показателей.

Рост в 4,5 раза отмечен в Дагестане, в 2,5 раза – в Ленинградской области, в 2 раза – в Адыгее.

Между тем, в Краснодарском крае Росстат зафиксировал сокращение количества гостей в отелях на 18%, в прибрежной зоне Сочи – на 13,8%. Причину эксперты видят в агрессивной ценовой политике. Еще одним региональным рынком, где заметно упала загрузка коллективных средств размещения, стала Камчатка – на13% к 2022 году, когда отмечался рост показателей.

Любопытно, что в эту статистику не попал Крым, возможно, из-за очевидности снижения показателей.

Как уже сообщал «Новый День», за 8 месяцев 2023 года Крым, по официальным данным, посетили 3,8 млн туристов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Загрузка мест размещения снизилась на 15%.

Москва, Анастасия Палей

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