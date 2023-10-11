Члена Общественной палаты Крыма заключили под стражу

Члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, являющегося фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП, заключили под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 8 на 9 сентября на одной из магистральных улиц крымской столицы автомобиль «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился Щербаков, двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова. Внезапно водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексиа» и «Шкода Октавиа».

В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

«По ходатайству следователя СК Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу члену Общественной палаты Республики Крым в связи с совершением им дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей, – сообщили сегодня в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Следствием ему предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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