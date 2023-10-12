Власти Крыма хотят довести турпоток до угрожающего уровня

Турпоток в Крым к 2030 году должен достичь 19 – 20 млн человек. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», амбициозные планы заложены в Стратегию социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.

В документе заложен рост целевых показателей до 2030 года:

– увеличение туристского потока в Крым в 3,5 раза;

– увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч мест;

– увеличение количества обустроенных пляжей с 283 до 460.

Пока справляются только с пляжами – в текущем году, по официальным данным, их было 446.

С турпотоком все гораздо сложнее, и дело не столько в политической ситуации и проблемах с логистикой, сколько в неспособности полуострова «переварить» такое количество гостей.

Стратегия разрабатывалась в 2017 году, и за основу брались цифры 2016 года – тогда в Крыму насчитали 5,5 млн туристов. Если умножить это количество на 3,5, получим 19,25 млн туристов.

Однако специалисты неоднократно заявляли, что полуостров не в состоянии принять столько отдыхающих. Тем более, что основной поток приходится на небольшой отрезок побережья Коктебель – Судак – Алушта – Ялта.

Во-первых, на всех не хватает воды; во-вторых, на полуострове растет потребление электроэнергии; в-третьих, полуостров рискует утонуть в мусоре, тем более что выяснилось: отдыхающие производят отходов гораздо больше, чем крымчане.

При этом в Крыму просто нет столько мест размещения. Согласно официальным данным, в республике функционирует 1 тысяча 108 объектов размещения вместимостью около 160 тысяч мест.

Если допустить, что все они будут работать круглогодично и каждый турист проведет на полуострове всего неделю, они смогут принять не более 8,5 млн человек, если 2 недели (средний срок пребывания) – чуть больше 4 млн.

Наконец, в Крыму просто не хватает территории и для 10 млн туристов, не говоря уже о 20 млн. Ученые КФУ подсчитали, что исходя из имеющихся пляжей и горнолесных угодий полуостров может принять не более 8 млн человек. Но такая антропогенная нагрузка негативно отражается на природе.

Однако крымские власти упорно игнорируют предупреждения специалистов и упрямо озвучивают грандиозные планы. Впрочем, рост может быть только на бумаге. Уже сейчас в туристы записывают всех приехавших на полуостров, даже если это крымчане, вернувшиеся с материка. К этому число можно добавить вообще всех жителей полуострова – они ведь ездят туда-сюда по Крыму, отдыхают у моря, ходят в горы и леса – значит, тоже туристы. Но это добавит всего 2 млн. Откуда возьмутся и (самое главное) где разместятся еще 10 млн – пока загадка.

Симферополь, Лиана Макоба

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