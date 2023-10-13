Голландские компании заставили заплатить за Крымский мост

Государственная прокуратура Нидерландов (Openbaar Ministerie, OM) завершила расследование в отношении строительных и инжиниринговых компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фигурантами уголовных дел стали 4 компании и 8 человек. Прокуратура обвиняет «в умышленной продаже запчастей и оказании технической помощи для строительства Крымского моста». В частности, речь идет о поставках частей свайных молотов, вибромолотов и силовых агрегатов, а также об оказании технической помощи как в Нидерландах, так и на месте строительства.

«Действия компаний подорвали цель и эффективность международных санкций. Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта», – заявляют в ОМ.

В итоге 8 человек обязали выполнять общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов. Компании выплатили государству штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.

Кроме того, прокуроры пришли к выводу, что одна из компаний получила выгоду от поставок запрещенных товаров и услуг на сумму 71 тысяча 330 евро. Деньги были изъяты прокуратурой.

При этом следствие еще не окончено: прокуратура Нидерландов утверждает, что к процессу строительства Крымского моста были причастны еще несколько компаний. «Прокуратура считает, что имеется достаточно доказательств совершения ими уголовных преступлений. Ожидается, что решение по этим уголовным делам будет принято в течение нескольких месяцев», – заявили в ОМ.

Кроме того, прокуратура намерена вызвать в суд нескольких физических лиц, где будут устанавливаться факты их причастности к строительству моста.

Амстердам, Мирослава Мельник

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