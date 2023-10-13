CNN: Выборы в Польше могут закончиться плохо и для Украины, и для Запада

В Польше устали помогать Украине и терпеть произвол со стороны украинских беженцев. Об этом пишет CNN.

По данным издания, опросы общественного мнения показывают, что воскресные парламентские выборы в Польше могут открыть путь к власти партии «Конфедерация», если она заключит соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость».

Обе партии в предвыборной гонке выступают против дальнейшей помощи Украине, пользуясь поддержкой поляков, заявляющих, что «устали» от украинцев, которые «чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают местному населению».

По оценке CNN, такой исход является «наихудшим сценарием для Украины и Запада».

Напомним, 15 октября в Польше состоятся очередные парламентские выборы. В ходе голосования поляки выберут 460 депутатов сейма и 100 сенаторов. Предыдущие выборы, состоявшиеся в 2019 году, закончились переизбранием правительства большинства «Права и справедливости». До этого в течение двух каденций парламент возглавляла «Гражданская коалиция».

Движение «Конфедерация» объединила националистов, евроскептиков и монархистов из партий «Национальное движение», «Новая надежда» и «Конфедерация короны польской». Они выступают за выход из ЕС, шенгенской зоны и НАТО, а также за возвращение смертной казни и ограничение миграции из неевропейских стран.

Лидер «Новой надежды», польский националист Януш Корвин-Микке, известен своими монархическими взглядами и поддержкой России в конфликте с Украиной. Лидер «Короны» Гжегож Браун известен благодаря кампании «Стоп украинизации Польши».

Варшава, Мирослава Мельник

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