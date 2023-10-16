Новоявленный глава Крымской митрополии митрополит сравнил Крым с курортами Колымы

Новоявленный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с курортами Колымы.

Как уже сообщал «Новый День», 11 октября Священный Синод озвучил решение об отставке митрополита Лазаря, занимавшего этот пост 43 года, и назначении на его место митрополита Тихона (Шевкунова), до этого возглавлявшего Псковскую и Порховскую митрополию, а так же служившего игуменом Успенского Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.

Прощаясь с паствой в Псково-Печерском монастыре, Тихон заявил:

«Обо мне помолитесь. Там большая епархия, свои сложности… Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента – Папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы… Нет, там прекрасно, конечно. Там прекрасно, но… Это не Печеры…».

Видео выложено на странице Псково-Печерского монастыря в соцсетях.

Отметим, Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, в Крыму никогда не был: в 404 году император Флавий Аркадий отправил его в ссылку в Кукус в провинции Армения Вторая (сейчас это территория Турции). Там он тяжело заболел, но в 406 году пришел приказ перевести его в глухой Пифиунт ( сейчас это абхазская Пицунда). До пункта назначения Златоуст не добрался – он скончался 14 сентября 407 года в Команах Понтийских (современная Турция), где и был погребен в мартирии мученика Василиска, рядом с его могилой.

А вот Климент – четвертый епископ Рима (папа римский) считается одним из первых христианских проповедников на территориях Северного Причерноморья, которые через тысячу лет стали землями Киевской Руси. По преданию, около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, где проповедовал, усердными молитвами открыл водный источник, а после того, как слух об этом чуде распространился по всему Таврическому полуострову, ежедневно крестил до 500 язычников. В итоге, число христиан, якобы, так увеличилось, что для них потребовалось устроить до 75 новых церквей. Для возвращения языческого порядка в Херсонес император Траян направил специального посланника, который приказал привязать Климента к якорю и утопить в море, дабы последователи не нашли его тела. Однако по молитвам учеников Климента и остального народа море отступило от берега на три стадия (около 500 м), и люди нашли тело мученика.

Историки церкви отмечают, что эта легенда начала формироваться лишь в V веке, до этого ни о мученичестве, ни о святости Климента в Херсонесе не упоминалось. В VI веке Григорий, епископ Турский, впервые пересказал легенду об утоплении святого, но без географической привязки. По мнению специалистов, херсонесского мученика Климента с римским епископом отождествил Кирилл – тот самый, что вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на славянский язык.

При этом исследователи указывают на ряд антиисторических подробностей. Например, на то, в I веке Херсонес не был частью Римской империи: хотя там находился римский гарнизон, он сохранял статус суверенного города-государства, поэтому, в отличие от византийской эпохи, не мог служить местом ссылки и каторжных работ.

Симферополь, Олег Яковенко

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