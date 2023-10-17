Перевозчики Крыма просят поднять тарифы в общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте Крыма могут повысить в начале 2024 года. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с просьбой поднять тарифы в министерство обратилась Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма. Необходимость такого шага они объяснили инфляцией.

«Вопрос находится в стадии обсуждения», – сообщил Лукашенко. По его словам, повышение, вероятнее всего, произойдет в начале следующего года.

Аналогичная ситуация, напомним, была год назад: перевозчики подняли вопрос повышения тарифов. Тогда в минтрансе РК заявляли, что «экономические доводы автомобильных перевозчиков, однозначно, будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым исходя из экономической ситуации и на основании обращений субъектов хозяйственной деятельности, кроме того, что данный вопрос в обязательном порядке будет рассмотрен Общественной палатой Республики Крым». В ОП РК утверждали заявляли, что о речи о повышении стоимости проезда не идет – во всяком случае, никаких соответствующих документов в Палату не представлено. И уже через неделю согласовали новые тарифы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»