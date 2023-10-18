На подступах к Крыму перехвачено три БПЛА и два катера ВСУ

Минувшей ночью ВСУ пытались ударить по Крыму беспилотниками и безэкипажными катерами. Подробности сообщает telegram-канал «Рыбарь»:

«Два беспилотника в период с 2:46 до 3:08 были уничтожены в 50-80 км западнее Саки истребителями МиГ-29, еще один – над Евпаторией расчетом ЗРК С-300 31 дивизии ВВС и ПВО.

Также морской авиацией Черноморского флота западнее мыса Тарханкут были обнаружены и подбиты два безэкипажных катера, которые вели разведку в том районе (изначально сообщалось об их активности у мыса Прибойный, но информация не подтвердилась).

Как уже сообщал «Новый День», всего в ночь на 18 октября, по данным Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 28 БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

Симферополь, Мирослава Мельник

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