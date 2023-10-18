Минобороны: отражена атака 28 дронов ВСУ по объектам на территории России

Минобороны России сообщило, что силы противоздушной обороны в ночь на 18 октября пресекли массовую атаку украинских беспилотников на российские объекты.

Всего, по данным ведомства, было перехвачено и уничтожено 28 БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Подробности не уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитии шести беспилотников над Яковлевским городским округом и Белгородским районом. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Курский губернатор Роман Старовойт заявлял об отражении атаки десяти дронов ВСУ в Курском районе. По его словам, около пяти часов утра ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. «Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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