Крымскую экс-чиновницу отправили в колонию, отменив условный приговор

Бывшую сотрудницу администрации Симферополя отправили в колонию, отменив условный приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальника управления молодежи, спорта и туризма крымской столицы Елену Шапилову и ее заместителя Евгения Яговдика в апреле 2022 года обвинили в получении крупной взятки.

По версии следствия, чиновники потребовали 350 тысяч рублей у руководителя одного из спортивных учреждений Симферополя за то, чтобы они не препятствовали его работе. Деньги передавались частями.

Вымогателей задержали после передачи последней части требуемой суммы. Деньги были помечены специальным порошком, который остался на руках заместителя начальника управления.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, в крупном размере).

Центральный районный суд Симферополя, рассмотрев дело экс-начальницы управления молодежи, спорта и туризма, вынес весьма гуманный приговор: лишение свободы условно. Прокуратура с вердиктом не согласилась и обжаловала его.

Апелляцию рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым.

«В суде установлено, что подсудимая, являясь руководителем казенного учреждения, получили от представителей общественных спортивных объединений несколько взяток в размере 10 % от суммы выделяемых из бюджета денежных средств на субсидирование возмещения затрат на планируемые спортивные мероприятия.

Сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 2,5 млн рублей, – сообщили в прокуратуре РК. – По результатам рассмотрения апелляционного представления суд отменил условное осуждение, приговорил бывшего работника учреждения к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщине назначен штраф в размере 6 млн рублей, она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 7 лет».

Симферополь, Олег Яковенко

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