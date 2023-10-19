На Украине приговорили к пожизненному заключению мертвого Стремоусова

Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному заключению Кирилла Стремоусова, год назад погибшего в автокатастрофе на трассе Херсон – Армянск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде было заявлено, что на Украине смерть официально не подтверждена, поэтому дело может быть рассмотрено по обычной процедуре.

Стремоусова признали виновным в коллаборационизме, госизмену и госизмену в условиях войны. По первому пункту его приговорили к 9 годам лишения свободы, по второму – к 13, по третьему – к пожизненному заключению.

Совокупный вердикт: пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Одесса, Платон Ефимчук

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