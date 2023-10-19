Пока Крым отказывается от турсбора, в Сочи собрали миллиард

300 млн рублей курортного сбора получили в Сочи с начала текущего года. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. По словам мэра, деньги направят на развитие популярных мест отдыха и прогулок.

Как уже сообщал «Новый День», курортный сбор на территории Сочи взимается с 16 июля 2018. Размер платежа составляет 50 рублей в сутки. За 5 лет собрано более 1 млрд руб, деньги направлены на развитие общественных территорий.

В Крыму «туристический налог» должны были тоже ввести детом 2018 года, но власти республики вот уже 5 лет под различными предлогами от него категорически отказываются. Между тем, если бы каждый турист заплатил бы всего по 50 рублей (то есть сделал бы один разовый платеж), Крым только бы в 2021 году получил около полумиллиарда рублей. А 5 лет набралось бы более 2 млрд. Эти деньги для Крыма точно не лишние: буквально неделю назад спикер Госсовета РК Владимир Константинов жаловался, что у республики нет денег на воссоздания, реконструкцию и использование портов, причальной инфраструктуры, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений, а также сохранение пляжей. И предлагал решать все эти проблемы за счет очередной госпрограммы.

Сочи, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»