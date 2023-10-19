В сентябре у крымчан существенно выросли транспортные расходы

В сентябре у жителей Крыма существенно выросли транспортные расходы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в течение предыдущего месяца бензин в республике подорожал на 2,7% – 4,2% (в зависимости от марки), газо-моторное топливо – на 4,8%, а дизель – сразу на 12%.

Как следствие, цены на проезд в такси выросли на 6,3%, в междугороднем автобусе – 4,2%.

Подорожание топлива повлекло не только увеличение транспортных расходов, но и увеличение стоимости продуктов питания.

Симферополь, Лиана Макоба

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