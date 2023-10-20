Есть нюансы: в Крыму не нашлось желающих проектировать коммуникации на земле, выделенной для участников СВО

В Крыму не нашлось желающих проектировать коммуникации на земле, выделенной для участников СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские власти доложили: в Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района.

Лесновка – центр сельского сокета. Но более эта местность известна из-за Прибрежного – самого близкого к Симферополю морского берега. Туда ходит электричка, то есть этот обширный пляж доступен самым небогатым слоям населения.

Кстати сказать, частный производственный кооператив «Галит», принадлежащий семье пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, где добывают уникальную розовую соль, расположен там же и имеет юридический адрес: Крым, Сакский район, с. Прибрежное, 50 км Станция Прибрежная.

Вице-премьер Крыма Анна Анюхина, подчеркивая заботу о ветеранах СВО, сообщила тогда: «На земельном участке общей площадью 56 гектаров всего на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков. Эти земельные участки мы планируем обеспечить всей необходимой инфраструктурой, то есть подведем воду, свет, сделаем дороги».

Всего через полгода, 6 октября, был объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство системы водоснабжения и водоотведения к земельным участкам, выделенным участникам специальной военной операции на территории Лесновского сельского поселения Сакского района Республики Крым».

Судя по техзаданию, проект должен был включать инженерно-геодезические, инженерно-геологические, и инженерно-экологические изыскания. Подрядчик обязан согласовать проект в установленном порядке, в том числе со всеми заинтересованными сторонами, с получением положительного заключения экспертизы проектной документации.

16 октября – в последний день подачи заявок – выяснилось, что желающих выполнить эту работу за 2 млн 900 тыс рублей нет. Такое при проведении госзакупок бывает, когда цена, по мнению исполнителей, не соответствует трудозатратам. Или, например, когда потенциальным участникам конкурса дают понять, что оформление заявки – пустые хлопоты: у них шансов нет – победитель известен заранее.

В Лесновке есть свои особенности. Именно там базируется успешно работающее с 2006 года ООО «Крымская водная компания».

Она занимается централизованным водоснабжением сельского Крыма – очисткой и распределением воды в семи районах Крыма. Ее уставный капитал составляет 1,1 млн рублей, там работает более 500 человек, задекларированная прибыль 2022 года –36,3 млн руб.

Владельцами КВК являются четверо физических лиц. Причем наибольшей долей владеет Виктория Нахлупина. Это жена бывшего вице-премьера Крыма, который был задержан в Москве в 2018 году за получение взятки, а в октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Нахлупина к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере суммы взятки.

Возможно, эта специальная компания, найдет способ, минуя всякие формальные конкурсы, в ходе которых цена может снизиться, подвести воду к новому жилому массиву в Лесновке – например, через распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова: он имеет такое право и широко им пользуется…

Симферополь, Ольга Картошина

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