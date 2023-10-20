В Крыму открывается первый вытрезвитель

Первый в Крыму вытрезвитель решено открыть в Ялте. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», закон о создании в республике вытрезвителей Госсовет Крыма принял еще в прошлом году. Минувшим летом был сделан еще один шаг: Совмин Крыма издал распоряжение №992-р «О создании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с созданием специализированных учреждений, предназначенных для помещения лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в медицинской помощи».

Упомянутые спецучреждения должны появиться в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте. Последняя стала первой.

По словам Павленко, помещение для вытрезвителя будет оборудовано в Алупке, в том же здании, что и социальный приют «Переправы». Забирать с улиц пьяных будет социальный патруль. Вообще-то задача этой организации – помогать бездомным, теперь общественников нагрузили дополнительным функциями.

Патрулировать городские улицы теперь будут с 7 утра.

Ялта, Лиана Макоба

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