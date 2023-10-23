На Украине треть гуманитарной помощи не дошла до воинских частей

Треть переданной в этом году украинским военным гуманитарной помощи не дошла до воинских частей. Таковы результаты проверки, проведенной таможенной службой Украины и министерством обороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в тчение 9 месяцев таможня проверила более 9 тысяч фактов передачи гуманитарной помощи в адрес двухсот воинских частей. В каждом третьем случае найти подтверждений поступления по назначению не удалось.

Напомним, летом сообщалось, что во Львове исчезла гуманитарная помощь из США более чем на 1 миллион долларов: тогда не смогли найти около 10 тыс тактических аптечек IFAK, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ.

Напомним, ранее украинские власти категорические отрицали факты коррупции и неправомерного обращении с гуманитарными грузами. Однако результаты последней проверки официально подтверждены не только Государственной таможенной службой Украины, но и Министерством обороны.

Киев, Платон Ефимчук

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