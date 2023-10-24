Еще один гендиректор ГУП «Крымавтотранс» попал под следствие

Генеральному директору «Крымавтотранс» предъявлено обвинение в получении взятки в виде ремонта ее квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, женщина, по версии следствия, пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав «откат» в виде проведения ремонта уже в ее квартире.

После этого директора ГУПа заключила с компанией договор на капремонт учебного корпуса предприятия на сумму почти в 9,5 млн. рублей, а предприниматель с декабря 2022 года по март 2023 года отремонтировал ей квартиру, привлекая к этому своих сотрудников.

Накануне директора ГУП задержали сотрудники республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе – валюта, а также сведения, представляющие интерес для органов следствия.

«Свою вину директор предприятия признает, с органами следствия сотрудничает, в связи с чем судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в ведомстве.

Согласно данным Минтранса РК, руководителем ГУП «Крымавтотранс» является Оксана Мазур. Этот пост она занимает с мая 2022 года, став 11-м директором с момента создания ГУП РК в декабре 2014 года.

Один из ее предшественников, Игорь Коробчук был обвинен по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ущерб оценили в 4,9 мл рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 5 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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