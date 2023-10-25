Крым продолжит судиться за скифское золото

Центральный Музей Тавриды продолжит судиться за коллекцию скифского золота. Об этом рассказал директор музея Андрей Мальгин.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В январе текущего года свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор: он заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине. В частности, прокурор заявил, что аргументы, представленные крымскими музеями, о нарушении Европейской конвенции по правам человека недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается «на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам».

Верховный суд Нидерландов обещал озвучить свой вердикт 15 сентября. Однако 9 июня ведомство распространило уже принятое решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение остается в силе», – говорилось в документе.

Несмотря на то, что вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства, Центральный Музей Тавриды считает юридическую борьбу неоконченной и готовит новый иск.

«Сейчас мы еще раз подаем в один из судов общей европейской юрисдикции. Особых надежд на позитивный исход в этих условиях мы не питаем, но нужно довести дело до конца. И пока позволяет законодательство, мы будем отстаивать нашу правоту в таком судебном порядке», – заявил Мальгин.

Он отказался уточнить, в какой суд будет подаваться иск, но сообщил, что сделает это до конца текущего года.

Симферополь, Лиана Макоба

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