У игорной зоны Крыма появился новый инвестор

Структуры экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева стали соинвестором игорной зоны в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», проект в курортном поселке Кацивели начала компания Аркадия Ротенберга. Напомним, в 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». В министерстве финансов Крыма сообщили, что под нее выделяется около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой на месте недостроенного санатория. Тогда проектом занималось ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», связанное с Аркадием Ротенбергом.

В 2021 году имущество недостроенного санатория за 210 млн рублей выкупила компания «Кипарис», собственником которой тоже назывался Аркадий Ротенберг (экс-гендиректор компании Нелли Шатова подтверждала это крымским СМИ). Тогда же заявлялось, что в Кацивели появятся игорная зона, гостиница на 500 номеров, развлекательные центры, рестораны и сопутствующая инфраструктура.

Работы на участке начались в феврале 2022 года. Теперь стало известно, что 50% ООО «Искусство развлечений», владеющего компанией «Кипарис», перешло ООО «Инвест проект» Андрея Скока. Это выяснил «Коммесант», проанализировав базу СПАРК.

«Господин Скок управляет активами экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева», – пишет издание, отмечая, что и представители Ротенберга, и в группе Mantera, развивающей активы Ткачева в турбизнесе (в том числе занимается курортом «Красная Поляна», включающим культурно-развлекательный центр «Казино Сочи», который в прошлом году посетили 700 тыс человек), от комментариев отказались.

Между тем, эксперты полагают, что общий объем инвестиций в проект может превысить 15 млрд рублей. В расчетах они исходят из того, что стоимость строительства качественного объекта в этой локации составит 20 – 25 млн рублей за номер, а расходы на возведение сопутствующих объектов оценивается примерно в 300 тыс рублей за 1 квадратный метр. Однако специалисты сомневается, что весь заявленный первоначально объем будет выполнен. Скорее всего, параметры сократятся, а часть гостиничных номеров перепрофилируют в апартаменты и выставят на продажу.

Считается, что проект игорной зоны в Крыму может быть удачным, но это во многом зависит от геополитической ситуации. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, турпоток на полуостров в 2022 – 23 годах сократился примерно в полтора раза. При этом, отмечает эксперт, сейчас в Крыму ощутимо не хватает всесезонных развлечений. Игорная зона, как и создание современных парков развлечений, шопинг-центров, качественных ресторанов, может восполнить этот пробел.

Ялта, Лиана Макоба

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