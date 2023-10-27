Житель Москвы пешком добрался до Севастополя и обнаружил серьезные проблемы инфраструктуры Крыма

Житель Москвы пешком добрался до Севастополя и по дороге обнаружил серьезные проблемы инфраструктуры полуострова, мешающие развитию туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из столицы 32-летний путешественник вышел 6 июля. При себе у него был рюкзак с минимумом вещей.

«Девиз его марафона – никаких автомобилей, автобусов, поездов, подводных лодок или дирижаблей. Единственный вид транспорта, которым пришлось воспользоваться за время пешего перехода – это паром. Потому что на Крымский мост пешком не пускают, а вплавь не получится», – цитирует туриста «Комсомольская правда».

На то, чтобы добраться до переправы, москвич потратил 88 дней (маршрут пролегал вдоль трассы М-4 через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар). Еще 20 суток он шел по полуострову. С трассы «Таврида» пришлось уйти: во-первых, шумно; во-вторых, трудно найти ночлег. Поэтому решил идти через Старый Крым. Но потом пожалел: дорога плохо освещена, а темнеет в октябре рано – пока доберешься до места следующей ночевки, рискуешь переломать ноги.

В общей сложности москвич прошел пешком 2,5 тысячи километров.

Севастополь, Лиана Макоба

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