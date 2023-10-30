Мошенники оценили экс-прокурора Крыма в 100 тысяч долларов

Экс-прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и экс-посол России в Кабо-Верде (правда, в должность не вступившая) Наталья Поклонская снова вышла в публичное и пространство.

Как уже сообщал «Новый День», Поклонская прекратила публичную деятельность и ведение соцсетей в июне 2022 года в связи с назначением на должность советника генерального прокурора Российской Федерации.

И вот сегодня в ее telegram-канале появился новый пост: она предупредила о мошенниках, действующих от ее имени в соцсетях.

«Один американский гражданин общался со «мной» (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 тысяч долларов США. Перед моим «спасением» мужчина решил проверить информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей», – рассказала Поклонская.

И добавила: «Хочу подчеркнуть: несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, гражданин США решил искренне мне помочь, демонстрируя простое качество людей во всем мире – человечность. Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»