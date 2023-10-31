«Обычная семья»: новые владельцы объяснили, зачем им квартира Зеленских

Новая собственница квартиры, до 2023 года принадлежавшей супруге президента Украины Елене Зеленской и национализированной по решению Госсовета Крыма, заявила: с приобретенной собственностью ничего делать не собирается и пользоваться ею будет сама.

Как уже сообщал «Новый День», квартира в жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия (площадь 119,5 квадратных метров) выставили на торги за 24,6 млн рублей. Торговались за нее две дамы. Выиграла та, что предложила 44 миллиона 356 тысяч рублей.

«Я не считаю, что это квартира стоит какого-то внимания. Мы обычная семья, – цитирует покупательницу telegram-канал «Mash на волне». – Приобретали для себя, для семьи, для детей, для климата».

Супруг новой владелицы жилплощади, московский адвокат, тоже удивлен ажиотажем:

«Какие комментарии вы хотите от меня? Жена же купила. На все воля божья, – приводит его слова МК.ru. – Хорошо, что жена купила квартиру в Крыму, дети будут дышать свежим воздухом, мы очень рады, исключительно повезло. Мне все отзвонились, не понимаю, в чем такой резонанс, миллионы объектов на торгах находятся в России. Мы в последний момент узнали, чью квартиру купили. Вид красивый и место красивое!»

Действительно, повезло: в ЖК «Император» квартиры схожей площади (кстати, на том же пятом этаже) продаются за 75 – 80 млн рублей.

Теперь обычная семья сможет наслаждаться красивыми видами на море и императорский дворец с огромной террасы с бассейном или из 3 комнат с панорамными окнами. Правда, в квартире нужно доделать ремонт: прежние владельцы успели выровнять стены, сделать электропроводку, водопровод и пол. На складе хранится итальянская кухня стоимостью 3 млн рублей, сделанная на заказ – прилагалась ли они к лоту на торгах, не сообщается.

Кстати, Зеленские сами пытались избавиться от ливадийской квартиры: в 2018 году ее выставили на продажу за 51 млн рублей. Но тогда желающих не нашлось.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов обещал отдать элитную недвижимость малообеспеченной или многодетной семье, но потом эту тему тихо замяли.

Ялта, Лиана Макоба

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