Каких-то 2 миллиарда: в Крыму представили проект бюджета 2024 года

Бюджет Крыма на 2024 год хотят сделать практически бездефицитным. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Совмина Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем доходов бюджета Крыма на следующий год, по словам вице-премьера – министра финансов Ирины Кивико, оценен в 202,1 млрд руб. При этом собственные доходы республики – налоговые и неналоговые –определены в сумме 71,5 млрд руб. Остальное – 130,6 млрд – это безвозмездные поступления из федерального бюджета и шефских регионов.

Расходная часть бюджета следующего года – 204,2 млрд рублей. Эта сумма на 2,1 млрд рублей больше, чем ожидаемые доходы. «Фактически бездефицитный бюджет, – констатировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Отметим, год назад предварительные параметры бюджета 2024 года выглядели следующим образом: 196,8 млрд рублей дохода, 197,3 млрд рублей расхода, дефицит – 420 млн рублей. На этом фоне сегодняшняя «почти отсутствующая» недостача в 2 с лишним миллиарда выглядит весьма внушительно.

Кстати, в 2022 году в период с октября, когда состоялось предварительное обсуждение бюджета, по середину декабря (когда Госсовет принял бюджет-23 во втором чтении) дефицит вырос на треть. Не исключено, что в текущем году произойдет то же самое.

Что касается двух последующих лет, то доходы на 2025-й планируются в сумме 210,4 млрд, на 2026-й – 166 млрд руб; собственные доходы республики на 2025-й – 73,8 млрд руб, на 2026-й – 77,8 млрд руб.

Расходная часть 2025-го предполагается в объеме 214,1 млрд, на 2026-й – 169,4 млрд. Дефицит, соответственно, составит 3,7 млрд и 3,4 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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