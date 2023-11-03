На Украине сменили командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ – соответствующий указ он подписал сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее пост занимал бригадный генерал Виктор Хоренко. Теперь вместо него назначен полковник Сергей Лупанчук.

Ранее сообщалось, что западные партнеры настаивают на прекращении точечных операций украинских спецслужб в России.

Киев, Платон Ефимчук

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