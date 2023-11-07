В Севастополе ответственность за сомнительные глэмпинги пытаются переложить на «гаранта Конституции»

В Севастополе с новой силой разгорелись страсти вокруг глэмпингов. Вопрос обсуждался во время отчета управления туризма Севастополя перед депутатами Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2022 года ряд земельных участков Севастополя отдали в аренду частным лицам. Потом некоторые арендаторы выиграли гранты на возведение глэмпингов. Каждый получатель гранта обязался построить не менее 10 модульных средств размещения, вложив при этом не менее 50% их стоимости. Федеральное законодательство позволяет размещать подобные модули и на землях ООПТ. Поэтому в зону «грантового строительства» попала и заповедная бухта Ласпи.

В итоге каркасные домики для туристов появились в обвалоопасной зоне в районе пляжа «Дельфин».

«Места для размещения глэмпингов были выбраны неправильно – они находятся на очень сложном рельефе, в обвалоопасной зоне, в регионе с повышенной сейсмической активностью, – заявили депутаты. – Если бы это были капитальные объекты, существовал бы проект, его экспертиза, и был бы подписан акт смелым и решительным человеком, который гарантировал бы безопасность нахождения людей в этих объектах. Но у нас нет ни того, ни другого».

Дело в том, что туристические домики считаются нестационарными сооружениями, поэтому никаких актов подписывать не надо. Депутаты подчеркнули: никто из них не видел расчетов на механическую прочность и не знает, есть ли такие расчеты вообще.

При этом двух-трехэтажные сооружения возвели над популярным пляжем – местом массового пребывания людей.

«Мне кажется, вы недооцениваете сложность вопросов. Там дожди идут, вода льётся сверху, там ветра сильные. Эта конструкция должна быть рассчитана и на ветровую нагрузку. Два этажа ставится!» – цитирует одного из депутатов ForPost.

Не понравился представителям Заксобрания и тот факт, что потенциальные места для размещения подобных объектов осматривает «комиссия из 19 человек, в которой нет ни одного депутата».

«Они выезжают посмотреть и, может, покупаться, а потом начинаются вопросы», – возмутились законодатели.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова попыталась перевести ответственность за выбор территорий на «верх». Она заявила, что в федеральное законодательство об ООПТ были внесены существенные изменения, связанные с «усиленным развитием внутреннего туризма по указанию президента», а город получил «настоятельное указание принимать участие в развитии внутреннего туризма».

Посыл Гавриловой подхватила глава управления Лариса Остапенко, подчеркнувшая, что задача предоставить людям места для экологического отдыха «поставлена нашим гарантом Конституции».

Чиновники настаивают: пока ни один из этих участков не приступил к работе и не принимал туристов. И вообще, еще не известно, кто из арендаторов сможет выполнить все условия, предусмотренные договорами аренды участков, и начать таки работать.

Прозвучало и обещание учитывать претензии депутатов и не допускать «никаких послаблений в режимах ООПТ».

Однако на вопросы о безопасности домиков в Ласпи ответы так и не прозвучали.

Севастополь, Лиана Макоба

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