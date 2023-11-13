В Крыму опять обещают организовать водные маршруты на материк и даже в другие страны

В Крыму опять обещают организовать водные маршруты в другие регионы России и даже в другие страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году Ростовская область планирует приобрести судно на подводных крыльях «Метеор 120М». Правда, использовать его собираются на маршруты Таганрог – Волгоград. Однако предполагаются и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым.

«После того, как в Ростове закупят суда, будут решаться вопросы об организации перевозок в Крым и прорабатываться маршрут, – цитирует РИА Новости министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко. – Но точно один из маршрутов пройдет до Ялты».

В свою очередь, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о возможности восстановить движение паромов между полуостровом и Турцией, остановленное в 2017 году из-за санкций. После визита в Стамбул в администрации Ялты заговорили о подписании соответствующего соглашения с властями этого города.

Отметим, что межрегиональные водные маршруты крымчанам обещают ежегодно, но дело с мертвой точки пока не сдвинулось. Более того, теплоходы на подводных крыльях «Комета 120М», приобретенные для маршрута Севастополь – Ялта, собираются перегнать из Крыма в Абхазию.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»