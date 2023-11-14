Красота – это страшные деньги: Крым заплатил владельцам «Конкордов» более 30 млн рублей

На ВДНХ открыли выставку-форум «Россия», в рамках которой все 89 регионов страны представляют свои успехи в самых разных сферах жизни. Понятно, что красивое оформление стендов достижений потребовало усилий специалистов, а их работа – достойной оплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», создание контента для брендирования стенда обошлось, например, Белгородской области в 1 млн 203 тыс рублей. Оказание комплекса услуг по организации тематических площадок и мероприятий на презентационно-выставочной экспозиции стоило Хабаровскому краю 2 млн 700 тыс рублей. Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества за эти услуги заплатило 6 млн 500 тыс рублей.

АО «Корпорация развития республики Крым» экономить на оформлении не стало и выложило за оказание услуг по застройке и оформлению стенда Республики Крым на период проведения международной выставки-форума «Россия» более 18 млн рублей.

В России, безусловно, есть регионы побогаче Крыма, и участники выставки помасштабнее. Например, Санкт-Петербургское ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». Оно купило услуги по проведению информационной кампании по продвижению туристского потенциала Санкт-Петербурга за 38 млн 805 тыс рублей, в ходе торгов снизив цену.

Источник финансирования крымской закупки в конкурсной документации не указан, но напомним: номинальный куратор Корпорации развития республики Крым –минэкономразвития РК, уставный капитал АО – 7 млн рублей оплачен «Черноморнефтегазом». В Корпорации, судя по открытым отчетам, работают 56 человек, чистая прибыль прошлого года составила 518 тыс рублей, то есть 770 рублей в месяц на одного работника.

«Черноморнефтегаз» подшефной Корпорации теперь плохой помощник. За прошедший год, к лету 2023-го, его газодобыча снизилась в 70 раз, а морская добыча, которая составляла 90% совокупного объема, была полностью остановлена. Ожидаемый дефицит бюджета по итогам 2023 года объявлен в сумме 5 млрд рублей. То есть еще 30 млн на участие в выставке достижений погоды не сделают.

В техническом задании (часть конкурсной документации) сказано, что «услуга включает в себя, в частности, разработку идеи выставочного стенда». Ниже эта идея формулируется так: Республика Крым – особый регион Российской Федерации.

Оговаривается и ассоциативно-эмоциональная сторона: «Крым – точка притяжения для бизнеса, инвестиций, отдыхающих. В дизайне должны быть использованы характерные для региона элементы (море, песок, крымские яблоки, виноградники, элементы знаковых объектов или мероприятий и пр.)».

В конкурсе на разработку и организацию крымского стенда на выставке за 18 млн 166 тыс рублей победило турагентство ООО «КонкордБизнесСервис» из Москвы с уставным капиталом 200 тыс рублей. Владеют и руководят им Наталья и Андрей Евневич. Впрочем, в последние месяцы фирмы, в название которых входит слово «Конкорд», пресса связывает исключительно с покойным Евгением Пригожиным. Возможно, это тот же случай. Потому что среди заказчиков «КонкордБизнесСервиса» этого года: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (34 млн руб за услуги по организации и проведению города в Международном военно-морском салоне «МВМС-2023»), Институт развития профессионального образования, ФГБОУ ДПО ИРПО, ИРП (Обеспечение зоны подписания ручками для подписания соглашений) – 10 млн 500 тыс, Разработка Плана проведения мероприятия для ГКУ «Мосреставрация» – 10 млн 750 тыс рублей.

Список наград, полученных Натальей Евневич, впечатляет: премия Москвы в области физической культуры, спорта и туризма; грамоты и благодарности от председателя Российского Нефтяного комитета Владимира Евтугенкова; генерального секретаря ОПЕК г-на А. С. Аль-Бадри; министра нефти и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Аль-Наими; директора Административного Департамента ООН-ЭСКАТО П Ван Лэра… То есть блестящий «КонкордБизнесСервис», имеющий такие связи, не мог не победить в конкурсе на организацию крымского стенда на выставке «Россия». Но это только половина истории об участии Крыма в форуме-выставке на ВДНХ.

Потому что Корпорация развития Крыма для участия в нем еще и арендовала для технического оформления стенда Республики Крым мультимедийное оборудование (светодиодные экраны оригинальной формы в виде «лепестков») за 11 млн 150 тыс рублей. Договор заключен с ООО «Флагман-Экспо» (Москва, Ховрино). Эта компания специализируется на организации конференций и выставок.

Среди заказчиков «Флагман-Экспо» текущего года: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (договоры на 20 млн и 17 млн рублей, а также департамент внешнеэкономических связей Москвы (договоры на 23 млн и 17,3 млн рублей).

Единственный учредитель «Флагман-Экспо» c уставным взносом 200 тыс рублей – Наталья Овчинникова. Что любопытно, она основала и до настоящего времени является единственным бенефициаром турагентства под названием «Конкорд-Петербург» (опять невольно вспоминается Евгений Пригожин, в прошлом повар). Эта компания г-жи Овчинниковой в 2019 году была официальным поставщиком «услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств… (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания)». Заказчиком тогда выступало СПБ ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»).

В свете этих сведений нисколько не удивляет выбор Корпорацией Крыма арендодателя экранов-лепестков для усиления впечатления от стенда на ВДНХ.

Остается только надеяться, что потраченные на выставку без малого 30 млн рублей обернуться для Крыма хоть каким-то профитом.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»