В Крыму цена на куриные яйца выросла на 30 процентов

С начала текущего года стоимость куриных яиц в Крыму выросла более чем на 30% и сейчас достигает 150 рублей за десяток. В Севастополе – 160 рублей, и к Новому году возможно подорожание до 200 рублей (об этом заявили в Заксобрании города).

Как уже сообщал «Новый День», правительство РФ разработало меры по стабилизации цен на этот продукт: ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить обоснованность подорожания, возможность наращивания импорта, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

Производители объясняют рост цен существенным увеличением своих затрат: так, только корма подорожали на 19%, выросла стоимость упаковки, ветпрепаратов, комплектующих для ремонта и обслуживания оборудования. О цене на горюче-смазочные материалы говорить не приходится – в Крыму эта статья расходов всегда высока.

В целом, по оценке птицеводов, производственные затраты в текущем году выросли на 35% – 42%.

Эксперты отмечают: объективных причин для дальнейшего роста цен на куриное яйцо ни в Крыму, ни в Севастополе сегодня нет. Но констатируют: взлетевшие цены редко когда идут вниз, а если и снижаются, то незначительно.

Симферополь, Лиана Макоба

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