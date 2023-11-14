Правительство взялось за яйца: власти подготовили меры по стабилизации цен

Правительство РФ разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца. С начала года они подорожали на 18,6%. ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить обоснованность подорожания, возможность наращивания импорта, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

Очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары прошло в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, пишут «Известия». Сигналы о том, что цены на яйца растут, приходят в последнее время из разных регионов. За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае, Удмуртии.

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксирован в Приморье, где товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.

Птицефабрики объясняют рост цен увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки за счет подорожания газомоторного топлива, повышаются и затраты на обслуживание оборудования за счет удорожания материалов и запчастей, растут расходы на доставку сборных грузов, ТО и ремонт автопарка.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минсельхозом проведет анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат. В ФАС рассказали, что уже направили запросы в 10 федеральных торговых сетей, а также поручили территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями-производителями.

В Минсельхозе подтвердили рост цен, отметив, что в настоящее время прорабатываются и дополнительные регулирующие меры на случай, если обозначенных кабмином будет недостаточно. Кроме того, министерство проработает возможность увеличения импорта куриных яиц из стран ЕАЭС. В свою очередь Минпромторг должен провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Москва, Зоя Осколкова

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