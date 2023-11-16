Из Общественной палаты Крыма исключили члена, совершившего смертельное ДТП

Общественная палата Крыма лишила полномочий Олега Щербакова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Соответствующее решение было принято накануне.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 8 на 9 сентября на одной из магистральных улиц крымской столицы автомобиль «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился Щербаков, двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова. Внезапно водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексиа» и «Шкода Октавиа».

В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

По ходатайству следователя суд в начале октября заключил Щербакова под стражу.

«15 ноября в ходе заседания Общественной палаты Республики Крым было принято решение: прекратить полномочия члена Общественной палаты Республики Крым Олега Николаевича Щербакова за грубое нарушение Кодекса этики члена Общественной палаты Республики Крым с 15.11.2023.

Исходя из поведения члена Общественной палаты Республики Крым Щербакова О.Н., выраженном в нарушении общепринятых норм нравственности и порядочности, предусмотренных Кодексом этики члена Общественной палаты Республики Крым, следует, что он создал условия, при которых причинен вред авторитету Общественной палаты и подрыву доверия к членам Общественной палаты в целом», – говорится в решении ОП РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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