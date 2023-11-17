В Крыму расторгли более 200 договоров с участниками СЭЗ

В 2023 году в Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами Свободной экономической зоны. Об этом сообщил руководитель УФНС России по РК Роман Наздрачев.

Как уже сообщал «Новый День», СЭЗ Крыма была создана в 2014 году. За 9 лет в Единый реестр участников СЭЗ содержит было включено 1 тысяча 996 проектов.

В Сводном годовом докладе Совмина Крыма за 2022 год сказано:

«На территории Республики Крым зарегистрировано 1210 участников СЭЗ, которыми реализуется 1303 инвестиционных проектов». А в начале ноября спикер крымского парламента Владимир Константинов привел свои данные: «Всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов».

По словам Ноздрачева, договоры расторгаются из-за невыполнения налоговых обязательств.

«В этом году расторгнуты 211 договоров об участии в СЭЗ, в бюджет возвращено более 1 миллиарда рублей, – сообщил руководитель крымского УФНС. – В том числе 593 млн страховых взносов и 417 млн рублей налога на прибыль».

Симферополь, Олег Яковенко

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