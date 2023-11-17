Жители пригородов крымской столицы не могут отбиться от соседства с кладбищем

Жители трех сел Симферопольского района выступили категорически против разбивки рядом с ними нового кладбища, предназначенного для крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовящемся соседстве сельчане узнали случайно: в середине октября администрация Симферопольского района объявила о проведении публичных слушаний об изменении генерального плана.

В ходе мероприятия и выяснилось, что на землях сельскохозяйственного назначения между селами Родниково, Школьным и Новым миром планируется разбить кладбище площадью 40 гектаров.

Все присутствующие высказались категорически против организации погоста.

Дело в том, что под обозначенным участком залегают грунтовые воды, питающие скважины и родники. Например, в Родниково нет центрального водоснабжения, и обитатели села пьют из природных источников. А кладбище эти источники может отравить продуктами разложения.

«Со времен Великой Отечественной войны Родниково славится родниками, поскольку здесь хорошо развита система грунтовых вод. Когда мимо проезжают автобусы с туристами, часто останавливаются набрать воды. Приезжают не только из окрестных сёл, но и из Симферополя, – цитирует ForPost жителей села. – Получается, вода в роднике будет течь с примесями трупного яда?! В окрестностях поселения уже есть местное кладбище. Второе, городское, на 40 гектаров, нам по соседству не нужно! Жители против, просим власти прислушаться».

Есть и другие аргументы: «В Родниково находится огромная школа, наши дети каждый день будут видеть катафалки и похоронные процессии по пути в школу. Очевидно, что это не может вызвать положительных эмоций! Услышьте нас! Перенесите ваш проект подальше от густонаселенных сел!» – требуют селяне.

А администрации Симферопольского района заявляют, что люди беспокоятся преждевременно: во-первых, изменения в генеральный план еще не внесены, а процедура это долгая. Уверяют чиновники и в безопасности проекта, заявляя, что расстояние от кладбища до жилых домов будет составлять полтора километра. Правда, вопрос грунтовых вод опускают. И достают последний козырь: это будут не просто захоронения, а мемориал СВО.

Симферополь, Лиана Макоба

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