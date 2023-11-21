Кровавая погоня за призраком Европы: украинскому евромайдану исполняется 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет с начала киевского «евромайдана», круто изменившего жизнь самой Украины и ситуацию в Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 ноября 2013 года правительство Виктора Януковича объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Решение объяснялось опасностью евроинтеграции для экономики и необходимостью развития экономических отношений с Россией и странами СНГ.

В тот же день вечером начались протесты сторонников евроинтеграции. Еще через несколько дней состоялся митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек: они объявили бессрочную акцию протеста, участники потребовали отставки премьер-министра Николая Азарова и срочного созыва Рады для принятия «евроинтеграционных законов». В противном случае, пригрозили они, придется распускать Раду и проводить внеочередные выборы.

После разгона очередного митинга в ночь на 30 ноября, оппозиция начала требовать отставки президента Януковича и его правительства. Активизировались националистические организации. Этим воспользовались лидеры тогдашней оппозиции (Юрий Луценко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Олег Тягнибок) и организовали участие в протестах большого количества жителей западной Украины. В ответ в Киев начали стягивать силовиков со всей страны.

22 декабря было объявлено о создании объединения «Майдан», поставившего своей целью отставку правительства, проведение досрочных президентских выборов и изменение конституции.

Те, которые стреляли

Еще через месяц, 19 января, в центре Киева начались вооруженные столкновения: радикалы забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью.

Одновременно на западе страны участники региональных «евромайданов» начали захватывать административные здания. Подобные попытки были предприняты и в центральных территориях, но успехом не увенчались.

22 января появились первые жертвы: застрелили трех участников столкновений. 28 января премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об отставке.

В течение следующих 3 недель столкновения продолжались, а 18 февраля ситуация резко обострилась: в дело вмешались некие снайперы, начавшие расстреливать и оппозиционеров, и силовиков. Согласно официальным данным за 3 дня в Киеве погибли 77 человек, в том числе 10 милиционеров и 7 военнослужащих внутренних войск.

Позже правительство Порошенко обвинило в расстреле протестующих соратников Януковича.

Однако в ноябре 2017 года итальянские журналисты заявили, что установили личности 3 снайперов: это оказались выходцы из Грузии, которые попали в украинскую столицу по распоряжению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и получали приказы от американских инструкторов. «Нам приказали стрелять как по полицейским, так и по демонстрантам, не делая между ними различия», – сообщил один из них, уточнив, что стрельба велась из гостиницы «Украина».

Между тем, 21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании конфликта. Стороны обязались воздерживаться от применения силовых мер, правительство обещало возобновить действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, сформировать новый кабмин и провести президентские выборы после изменения конституции страны. Был и еще один пункт – вывод правительственных войск из Киева. Это было сделано незамедлительно.

И уже 22 февраля Верховная рада отправила в отставку руководство парламента и МВД, отстранила от должности Виктора Януковича и назначила выборы президента на 25 мая. Янукович, лишившись силовой поддержки, бежал из страны.

Кто подпалил юг и восток

23 февраля Рада отменила языковой закон, что вызвало резкий всплеск возмущений на юго-востоке Украины – начались акции протеста против евромайдана. Крупная демонстрация прошла в Одессе, в Севастополе на многотысячном митинге мэром провозгласили предпринимателя Алексея Чалого. И в тот же день на его сторону перешли городские силовые структуры.

Начались волнения в Крыму. 27 февраля вооруженные люди в Симферополе захватили Верховный Совет Крыма и другие госучреждения Симферополя. Премьером республики стал Сергей Аксенов. 16 марта в Крыму и Севастополе состоялись референдумы, на которых было принято решение выйти из состава Украины присоединиться к России. После этого США и ЕС ввели в отношение ОРФ экономические санкции, которые негативно отразились на европейской экономике.

В Донбассе и других юго-восточных частях Украины к началу марта протесты охватили все крупные города. Но они не имели четкой организации и руководства.

Чтобы «разрулить» ситуацию, украинские власти решили отдать регион олигархам, имевшим там свои интересы: Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую область, близкий к Ахметову Сергей Тарута – Донецкую область. В начале апреля был зачищен Антимайдан в Харькове. Затем были разогнаны акции протеста в других городах юго-востока.

2 мая в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли десятки людей.

Протесты удалось погасить. Сопротивлялся только Донбасс: в начале апреля была провозглашена Донецкая народная республика, следом – Луганская народная республика. Начался многолетний военный конфликт между Украиной и отделившимися территориями.

Призрак Европы, тень России

Интегрироваться в Евросоюз Украина не сумела до сих пор. И не факт, что сумеет в ближайшее время: несмотря на то, что Еврокомиссия озвучила возможность начать переговоры, ряд стран-членов ЕС уже заявили, что будут блокировать процесс.

А второй европоориентированый президент Владимир Зеленский на днях заявил, в России готовится план «Майдан-3» с целью сместить его с руководящего поста.

В украинских политкругах это заявление вызвало серьезную дискуссию.

Многие – и прежде всего, участники массовых протестов в конце 2013-го – начале 2014-го, заявили, что к настоящим украинским майданам Россия никогда не имела отношения, а потому заявления Зеленского для «настоящих майдановцев» оскорбительны.

Другим слова Зеленского напомнили об известном плане «Шатун», которым пугала украинское общество команда Петра Порошенко во время его президентства.

«Тогда также говорили о якобы намерениях Москвы «расшатать» в Украине ситуацию в своих целях и всех своих критиков записывала в «агенты Кремля», – отмечает украинская пресса. – Любопытно, что сейчас внутри страны больше всего критикует власть как раз партия Порошенко, за что, кстати, некоторыми блогерами и комментаторами, отражающими позицию окружения Зеленского, экс-президент также обвинялся в «работе на Россию».

Но все же остается вопрос: насколько возможны во время украино-российского конфликта серьезные акции протесты, которых так опасается Зеленский. И если они готовятся, то с какой целью и кто за ними стоит?»

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»