За китайцев ответит: в Севастополе разгорелся скандал из-за туристов

В Севастополе разгорелся скандал из-за китайских туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 октября на заседании городского Законодательного собрания начальника управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, докладывая о результатах деятельности ведомства в 2022 году, заявила: «По китайскому туристу. Пока, наверно, наш регион не готов принимать этого туриста. И я не знаю целесообразности принятия данного туриста. Он скупает золото, наши какие-то драгоценные вещи. Но при этом всём инфраструктуру разрушает капитально», – заявила в ответ Лариса Остапенко.

Никакой особой реакции на это высказывание не последовало, пока через 3 недели видео с заявлением Остапенко не пошло «гулять» по соцсетям.

«Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР – это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать, – сообщила сегодня заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. – Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность.

По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка. С Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний».

Литовко добавила, что за последние 2 года город заключил с Китаем экспортных контрактов почти на 900 тысяч долларов, развивается и направление импорта.

Напомним, Остапенко возглавляет управление туризма Севастополя с мая 2021 года, до этого она руководила ГБУ «Туристский информационный центр Хакасии» (и в этот период ее деятельности тоже не обошлось без скандалов).

Кстати, сейчас Остапенко находится и в поле зрения Следственного комитета – после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки в связи со строительством глэмпингов в обвалоопасной зоне урочища Ласпи.

И сейчас, в числе прочего, проверяется, как управление освоило 150 млн грантовых рублей. По данным источников в правоохранительных органах, в истории «всплыли» фирмы с признаками однодневок.

Что же касается китайских туристов, то, по большому счету, Остапенко была недалека от истины. Дело в том, что китайцы практически не приезжают в Россию дикарями, предпочитая организованные пакетные туры. И, например, в Москве и Санкт-Петербурге таких туристов зачастую обслуживают компании, принадлежащие их соотечественникам, включая трансферы, размещение, питание и так далее. Поэтому принимающая страна получает от китайских гостей минимальный профит.

В некоторых странах – например, в Таиланде – с подобными схемами в турбизнесе начали бороться на официальном уровне.

Севастополь, Лиана Макоба

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