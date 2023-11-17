Скандал с глэмпингами в Ласпи докатился до Бастрыкина

Скандал с глэмпингами в Ласпи докатился до председателя Следственного комитета России.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2022 года ряд земельных участков Севастополя отдали в аренду частным лицам. Потом некоторые арендаторы выиграли гранты на возведение глэмпингов. Каждый получатель гранта обязался построить не менее 10 модульных средств размещения, вложив при этом не менее 50% их стоимости. Федеральное законодательство позволяет размещать подобные модули и на землях ООПТ. Поэтому в зону «грантового строительства» попала и заповедная бухта Ласпи.

В итоге каркасные домики для туристов появились в обвалоопасной зоне в районе пляжа «Дельфин». При этом выяснилось, никто не видел расчетов на механическую прочность как домиков, так земли, на которой они стоят, и не знает, есть ли такие расчеты вообще.

В Севприроднадзоре и правительстве Севастополя попытались перевести ответственность за выбор территорий на федеральное правительство и президента.

Теперь чиновниками придется объясняться со следователями.

«В комментариях в социальной сети в СК России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств эксплуатации модульных отелей – глэмпингов, построенных в районе Ласпи вблизи города Севастополя. Указывается, что их свайный фундамент с учетом состояния грунта может спровоцировать обрушение, – сообщили в Информационном центре СК России. – Ситуация ранее освещалась в социальных медиа. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства».

Севастополь, Лиана Макоба

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