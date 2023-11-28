Запад призывает Украину отправлять на фронт молодежь

Украине нужны молодые солдаты, так как средний возраст сегодняшних военных не отвечает реалиям и поставленным перед ВСУ задачам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Financial Times.

В текущем году было мобилизовано «непропорционально много мужчин старшего возраста», заявил старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлин. В итоге средний возраст украинских мужчин на фронте и проходящих обучение в западных странах составляет 30-40 лет.

При этом «конфликт перешел в плоскость мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах», которые требуют лучшей физической формы. Поэтому и нужны молодые люди, обладающие большей выносливостью.

Ранее призывать в ряды ВСУ молодежь предлагал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес. Аналогичные призывы раздаются со стороны отдельных военных и политиков.

Аналогичных взглядов придерживаются в Генштабе ВСУ: сейчас используется стратегия сохранения техники, поэтому в боевых действиях используется, в основном, пехота. Из-за этого войска несут большие потери, которые нужно срочно восполнять.

Однако поток добровольцев иссяк, а остальные – особенно молодежь – пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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