Отчитаться о военнообязанных до 1 декабря: на Украине активизировали подготовку к тотальной мобилизации

Украинские власти из-за огромных потерь в рядах ВСУ активизировали подготовку к тотальной мобилизации. Так, до 1 декабря все работодатели, государственные и местные органы власти, а также образовательные учреждения должны подать списки военнообязанных в территориальные центры комплектования (аналог военкомата) с целью «сверки данных». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечает издание «Страна.ua», такая норма прописана в постановлении кабинета министров №1487, которое было принято 30 декабря 2022 года и будет впервые применено в этой части в этом году.

Списки должны подать государственные органы власти и органы местного самоуправления; предприятия, учреждения, организации; учебные заведения, ведущие списки соискателей образования.

Тем временем в Одессе решили выплатить каждому мобилизованному жителю города по 20 тысяч гривен в качестве «поощрительной меры». Соответствующее решение принял горсовет. На этом фоне из Верховной рады зазвучали призывы к властям других украинских городов принять аналогичные меры.

Меж тем украинцы, особенно молодежь, пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами. На кадрах, опубликованных накануне в Интернете, запечатлено, как мобилизованный мужчина в городе Мукачево Закарпатской области сбежал из территориального центра комплектации через зарешеченное окно на втором этаже, в котором была дыра. За оказавшимся на улице призывником погнался мужчина в военной форме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке комплексного план по мобилизации в стране.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube