Забирать на войну будут детей и стариков: СВР раскрыла требования Запада по мобилизации населения Украины

Западные кураторы киевского режима в лице США и Великобритании требуют от руководства Украины активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По данным спецслужбы, США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР обратили внимание, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.

«Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов «Фольксштурм», в рамках которого из детей формировались отряды «Гитлерюгенд», – подчеркнули в СВР (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, на Украине введен режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В начале ноября Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

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