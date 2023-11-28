Ураган оставил Севастополь без водного транспорта

В Севастополе пришлось остановить водный транспорт, так как ураган повредил причалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейд закрыт уже второй день из-за непогоды. Но даже если море утихнет, пустить катера и паромы не получится, так как на Радиогорке плавучий причал затонул, а береговой сильно поврежден.

В правительстве города заявляют, что решение об открытии рейда будет приниматься только после того, как водолазы обследуют причалы и прилегающую акваторию. А это случится не раньше, чем наладится погода. Напомним, на ближайшие дни ан полуострове опять объявлено штормовое предупреждение.

Ну, а пока горожанам предлагают пользоваться компенсационным автобусным маршрутом: местные паблики уже заполнили фотографии длинных очередей. Чтобы попасть в автобус, приходится ждать по 40-50 минут, утверждают горожане. Иногда ожидание растягивается и на 1,5 часа.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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